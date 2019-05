2 Giugno, a Formigine si fa Festa al aParco della Repubblica

Le celebrazioni in occasione della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, a Formigine si terranno al Parco della Repubblica di via Monzani a Casinalbo. Una tradizione che si rinnova all’insegna della condivisione con la cittadinanza. Alle ore 11 apertura dello stand gastronomico con gnocco, tigelle, patatine fritte e borlenghi, mentre gli interventi istituzionali sono previsti a partire dalle 18. Per tutto il pomeriggio funzioneranno, oltre allo stand gastronomico, tanti giochi e animazioni per bambini, oltre ad attività sportive libere. Una festa in collaborazione con diverse associazioni del territorio: Le Palafitte 2.0, Podistica Sportinsieme, Avis Formigine, P.G.S. Fides, Audax Casinalbo e Centro per le Famiglie. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.