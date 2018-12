San Possidonio, l'8 Dicembre in piazza nel segno della Pcarìa

Anche quest’anno a San Possidonio l’8 dicembre si rinnova l’appuntamento con la tradizionale “Pcaria” in Piazza Andreoli. Dalle 10.00 vi aspettano Alberto Guasti e Enrico Benetti con l’Orchestra Rossana. Alle 11.00 - Inaugurazione della mostra “Augusto C. Ferrari, pittore architetto fra Italia e Argentina ¡Qué bello es vivir!“ presso la Sala Consiliare del Comune. Alle 12.00 inaugurazione mostra “La Grande Guerra”.

Il programma prosegue nel pomeriggio, alle 17.00 con l'Apericicciolo in Piazza in collaborazione con il Bar Trieste in compagni a di Vittorio Cavallini di Radio Pico. Alle 18.00 spettacolo di fuoco di Mme Scintilla. Per tutto il giorno Stand gastronomici (cavata dei ciccioli, porchetta, gnocco fritto e tante altre golosità) e mercato degli hobbisti.