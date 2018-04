Mirandola, il Principato di Franciacorta sfila in piazza per la festa di Primavera

Mirandola torna ad ospitare l'ormai tradizionale Festa di Primavera, organizzata dal Principato di Francia Corta. Domenica 22 aprile saranno presenti carri allegorici e gruppi in maschera che sfileranno per il paese. Oltre allo spettacolo folkloristico non mancheranno gli stand gastronomici, aperti a mezzogiorno, con i prodotti tipici del territorio.