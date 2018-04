Maranello Terra del Mito, torna la Festa di Primavera in piazza

Domenica 8 aprile torna “Maranello in Primavera”, tradizionale appuntamento festivo organizzato dal Consorzio Maranello Terra del Mito e dal Comune di Maranello in collaborazione con le attività commerciali cittadine. Dalle 10 del mattino in centro sono previsti stand e aree espositive, esposizione di Ferrari, attività e laboratori per i più piccoli, negozi aperti, stand gastronomici, spettacoli ed intrattenimento. In Piazza Libertà in programma l’esposizione e vendita di piante e fiori, attrezzature ed arredo da giardino e mercatino dei commercianti. Saranno presenti lo stand del Comitato del Comune di Maranello per la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici con l’aceto balsamico tradizionale di Modena e il “Matraccio” (Albo assaggiatori nocino tipico di Modena) con il Nocino tipico di Modena, oltre agli stand delle associazioni locali.

Previsti anche il mercatino cambio scambio dei bambini, esposizione di Ferrari con modelli classici e sportivi di vetture d’epoca e moderne e delle auto da rally che parteciperanno al Rally Città Di Modena. Per i bambini tante attività come la pista quad, il free fall, il gioco a cielo aperto e lo scivolo gigante e la sfilata delle mascotte (Paperino, Gatto Silvestro, Scooby Doo, Pjmasks e Radiotubbies) con balli e selfie, poi ancora giochi di magia, sculture di palloncini, truccabimbi, il formichiere deejay con i balli di gruppo e la baby dance, il popcorn gratuito e tanto altro.