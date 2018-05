Festa della Repubblica, a Casinalbo anche stand gastronomici e animazione

La Festa della Repubblica, che si tiene ogni anno il 2 giugno, è una giornata celebrativa per la nostra nazione per ricordare la nascita della Repubblica Italiana a seguito del referendum. Anche quest’anno, il Comune di Formigine festeggerà sabato 2 giugno al parco della Repubblica, in via Monzani a Casinalbo.

La festa, organizzata in collaborazione con le associazioni Le Palafitte 2.0, Podistica Sportinsieme, Avis Formigine, P.G.S. Fides e Audax Casinalbo, prevede alle ore 11 l’apertura di stand gastronomici, che rimarranno in funzione durante tutto l’arco della giornata. Sarà possibile assaggiare le specialità locali, come gnocco, tigelle e borlenghi; inoltre alle ore 17 ci sarà l’intervento del sindaco Maria Costi.

La giornata sarà arricchita da giochi e animazioni per bambini e varie attività sportive libere adatte a tutte le età. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.