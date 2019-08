San Bartolomeo, Fiumalbo si illumina per festeggiare il Santo Patrono

Tutto pronto a Fiumalbo per riaccendere - letteralmente - lo spettacolo paesano per la festa di San Bartolomeo. La sera della vigilia del Santo Patrono, il 23 Agosto, tutto il paese viene infatti illuminato come da tradizione a fiamma viva: torce, lumi, fiaccole e candele illuminano le vie dell’antico borgo medievale. La magia del paesaggio fa da cornice alla Processione con la statua del Santo accompagnata dalle antiche Confraternite dei Bianchi e dei Rossi, nei tradizionali costumi e con stendardi che si conservano da secoli. A conclusione della serata si svolge un suggestivo spettacolo pirotecnico.

Nella giornata del 24 agosto ha luogo la tradizionale fiera con allestimento delle bancarelle per le vie del paese, ae la festa prosegue fino a sera nella piazza del paese.