Sagre, a Guiglia c'è la Festa di San Luigi

Da giovedì 26 a domenica 29 luglio torna a Guiglia la Festa di San Luigi, dedicata al santo patrono (a fianco del più noto San Geminiano) della nostra comunità e dei giovani in particolare. La Festa è ormai un evento centrale per Guiglia, capace di offrire in un unico contenitore un vasto panorama e di spettacoli, oltre agli stand gastronomici e allo spettacolo pirotecnico che chiude ogni anno la manifestazione.

Il programma si apre già giovedì 26 con la Camminata di San Luigi alle ore 20.30, con tappa di preghiera e cocomerata finale.

Venerdì 27 alle ore 19.oo l aSanta Messa, seguita dall'apertura degli stand con gnocco fritto, piadine, borlenghi e altro ancora. Seguirà una serata di musica country.

Sabato 28 si moltiplicano gli appuntamenti ricreativi: concerto dei Goodbye Seventies e spettacolo degli 8Mani. Domenica 29 luglio è prevista al matttino, ore 11.30, la Messa Solenne dei Priori, mmentre alla sera (20.30) si esibirà l'Orchestra Roberto Scaglioni. Lo spettacolo di fuochi artificiali è previsto per le 23.15.