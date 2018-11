Festa di S. Martino all'insegna del Lambrusco alle cantine Formigine Pedemontana e Settecani

Apertura straordinaria domenica 11 novembre della Cantina Formigine Pedemontana a Corlo di Formigine e della Cantina Settecani a Castelvetro, specializzate entrambe nella produzione di Lambrusco Grasparossa. Aderendo alla giornata europea dell'enoturismo promossa da Recevin in collaborazione con l’associazione Città del Vino, le due cooperative vitivinicole aderenti a Confcooperative Modena organizzano “San Martino in cantina”.

Dalle 10 alle 18 si possono visitare le due cantine, che distano una quindicina di km l’una dall’altra, e degustare i vini dell’ultima vendemmia in abbinamento con gnocco fritto, borlenghi e caldarroste. Alla Cantina Settecani alle 15 è in programma una dimostrazione della "pigiatura come una volta", rivolta soprattutto ai bambini.