Concerti, mostre, mercati e buon cibo: Campogalliano festeggia Sant'Orsola

Campogalliano festeggia la sua patrona Sant'Orsola con la tradizionale Sagra in programma domenica 21 ottobre. Da mattino a sera il centro cittadino si anima con mercati di vario genere e stand gastronomici, animazioni per bambini e concerti dal vivo. A partire dalle 8 di mattina, in piazza Vittorio Emanuele II s'installa il mercato enogastronomico, mentre alle 10.30 il duo comico Bombetta e Paglietta presenta “Cucina storica di Campogalliano e frammenti del nostro passato”. Alle 11 prende avvio il percorso di degustazione legati al lambrusco, tra produttori e cantine locali e dei dintorni. Partecipano le Cantine sociali di Masone-Campogalliano e San Martino in Rio, l'azienda agricola Casalpriore e la tenuta Campana.

Nel pomeriggio alle 16.30 un appuntamento atteso: il concerto che i Flexus e il Coro delle Mondine di Novi dedicano al repertorio di Fabrizio De Andrè, mentre alle 17 la sala del Consiglio Comunale, al secondo piano del Municipio, ospita la premiazione del 18° concorso per il “Miglior Nocino di Famiglia” e del 15° concorso per il “Miglior Aceto Balsamico Tradizionale”.

Alle 18 ci si sposta presso la sala comunale Montagnola di via Garibaldi per l'appuntamento di apertura di CaTàMes, il contenitore culturale della domenica pomeriggio. Nell'occasione un gruppo di campogallianesi racconterà la propria avventura di corridori alla Maratona di New York, con video e immagini proiettate.

Al Museo della Bilancia sarà visitabile gratuitamente la nuova esposizione “Dalla miniera al selfie: alle radici dell'innovazione”, una mostra-laboratorio che, partendo dai minerali usati nei moderni smartphone e tablet, tratta di economia, risorse, diritti umani e ambiente. All'Oratorio San Rocco si può ammirare la mostra di pittura, fotografia e scultura “Quanto pesa un sogno?”, mentre la Sala R1 di via Marconi ospita la mostra audiovisiva “Viaggio nel Nord Europa”. Infine, in via Rubiera, nel parcheggio della scuola primaria, il divertimento viene assicurato dal Luna Park fino al 25 ottobre.