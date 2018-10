Corteo in via Emilia e festa al Parco Ferrari per la comunità Sikh

Domenica 21 ottobre i membri della comunità sikh locale sfilano per le vie di Modena, in occasione della festa per il Guru Nanak Dev Ji.

La comunità sikh conta circa 500 membri sul territorio; provengono dal Punjab, una regione del nord-ovest dell'India; sono devoti a dieci guru e frequentano il Tempio Sikh a Castelfranco Emilia. Domenica celebrano il primo guru che fondò il sikhismo e predicò percorrendo migliaia di chilometri. L'associazione Gurdwara Guru Nanak Darbar Sikh Temple per il secondo anno organizza quindi una processione religiosa che è anche occasione per far conoscere cultura e tradizioni sikh e per condividere un momento di festa con la città. La festa si svolge con il patrocinio dell’assessorato a Coesione sociale e Welfare del Comune di Modena.

Il corteo partirà alle 13 da parco Ferrari per percorrere via Emilia fino in centro e ritornare al parco dove è previsto anche un lancio di fiori da un elicottero. Durante la festa si potranno anche assaggiare cibi e bevande tipiche.