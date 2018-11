Festa del Sorriso a Nonantola con Lorenzo VIVO Piccinini e il nuovo singolo "Ninna Mamma"

E' stato scelto il locale Vox di Nonantola dal cantante Lorenzo VIVO Piccinini, vincitore del talent di Sanremo 2017 e oggi semifinalista a Sanremo Giovani 2018, per lanciare il suo nuovo singolo "Ninna Mamma". L'appuntamento è per domenica 25 novembre in occasione della "Festa del Sorriso" dalle 17 alle 19. ?"

Quindi un regalo in anticipo per la prossima festa della mamma no?

Diciamo di sì (Ride), ma vorrei anche che il target della musica fosse un po' più generale; in un brano devono raffigurarsi un po' tutti, giovani e adulti, in primis perché al giorno d'oggi i giovani si affacciano al mondo del lavoro sempre di più attraverso i bambini, tramite centri estivi, polisportive, piscine ecc... E qui ringrazio i miei piccoli ex calciatori della polisportiva Manzolino e le loro FAMIGLIE che nel video hanno recitato benissimo, Mathias Moretti, Fabian Moretti, Leonardo Chiosa, Junior Fall, Davide Cappucci, Gabriele Castronovo e Francesco Giannino. Poi vorrei che sia mamme che papà, nell'ascoltare e "Vedere" questa canzone piangano lacrime di gioia, dato che ogni genitore sogna una vita ancor più bella della propria per i propri figli.

Un progetto ancora una volta toccante come i precedenti...

Penso proprio di sì e grazie per questa conferma. Vorrei ringraziare Benito di Maio il quale ha scritto per me questo brano, permettendomi di fare un po' più mio il testo, e Manuel Cucaro della Scuola di musica Cucaro di Bologna per i meravigliosi suoni; ovviamente la sempre splendida Francesca Mercury della Mercury Music per aver interpretato la parte della Mamma in modo sublime, la mia collega Federica Trebbi anch'essa nel video, Gianluca Casoni per le riprese, Alessandro Palazzoni di "APics" per le foto, e qualcun'altro che non si vede ma si sente, per le meravigliose idee che da sempre mi caccia in testa. "Ognuno di noi ha il proprio Angelo custode, e se ci crediamo, potremmo vederlo".