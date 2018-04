Festa del Tiepido, biciclettata e attività a Gorzano di Maranello

Torna anche quest’anno la Festa del Tiepido, tradizionale appuntamento a contatto con la natura per grandi e piccoli. Mercoledì 25 aprile è in programma la biciclettata con partenza da Piazza Libertà e tante attività nell’area degli Alpini a Gorzano. Alle ore 15 lo “sciame di biciclette”, biciclettata con partenza da Piazza Libertà e arrivo presso i treppi della ruzzola e sede Alpini a Gorzano su un percorso di circa 8 km in piano.

Alle 16 la Festa del Tiepido a Gorzano, nell’area verde presso i treppi della ruzzola: saranno proposte attività ludico-ricreative gratuite a carattere naturalistico per bambini e ragazzi, tra cui laboratorio sui rischi naturali, un racconto animato, il gioco dell’oca della protezione civile. Sarà anche effettuata, ai residenti a Maranello, la distribuzione gratuita di prodotti biologici per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre.

Prevista anche una merenda offerta ai bambini partecipanti, a cura degli Alpini di Maranello. Le attività sono realizzate in collaborazione con CEAS Cà Tassi, Associazione Il Ruzzolone, Ciclonatura, Associazione Nazionale Alpini, Biblion srl, G.G.E.V., G.E.L., AVAP Maranello.