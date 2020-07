Ad Albareto due weekend con la Festa de l’Unità dal 17 al 26 luglio

Torna dal 17 al 26 luglio, per due fine settimana consecutivi, la Festa de l’Unità di Albareto organizzata dai Circoli Pd Sacca-Crocetta-Albareto e dai Giovani democratici della città di Modena. La Festa sarà in funzione il venerdì e il sabato sera e la domenica a pranzo (17/18/19 luglio e 24/25/26 luglio) e sarà ospitata nell’area all’esterno della Polisportiva Forese Nord, in via Albareto 586, a Modena. Venerdì 17 luglio sarà ospite della Festa l’europarlamentare Pd Elisabetta Gualmini intervistata dal giornalista Sergio Gimelli (ore 21.00). Venerdì 24 luglio, invece, iniziativa dal titolo “Emilia-Romagna: dall’emergenza alla ripartenza” con i consiglieri regionali Pd Francesca Maletti e Luca Sabattini, intervistati dalla giornalista Roberta Vandini (ore 21.00).

Il sabato sera, la Festa sarà dedicata all’intrattenimento: sabato 18 luglio si esibirà Fabius, il giocomicoliere, ovvero comicità, giocoleria e arte varia con Fabio Zaganelli; sabato 25 luglio musica di intrattenimento con Elio e Giorgio. Il ristorante della Festa venerdì e sabato apre alle ore 19.30 con piatti di pesce e della tradizione.

La domenica si pranza alla Festa dalle ore 12.30. E’ gradita la prenotazione al numero 347/3459885. Tutte le attività della Festa si svolgono nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali di sicurezza per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Stefano Manicardi, responsabile Feste nella Segreteria cittadina Pd Modena: Anche alla Festa di Albareto, nonostante i luoghi della rassegna siano tutti all'esterno, saranno applicate specifiche misure di sicurezza per tutelare la salute di volontari e cittadini. All’entrata, è prevista la misurazione della temperatura e l’invito a igienizzare le mani con il gel sanificante, i cui contenitori, oltre che all'ingresso, saranno presenti in più punti della Festa. Verranno predisposti, inoltre, anche i registri delle presenze da produrre, qualora necessario, alle autorità sanitarie. Infine saranno delineati spazi e distanziamenti per impedire possibili assembramenti e tempi di attesa che comportino la presenza di gruppi numerosi in uno stesso luogo".