Albareto, da giovedì a domenica torna la Festa de l’Unità

Prende il via giovedì 19 luglio la Festa de l’Unità di Albareto, organizzata dai Circoli modenesi del Pd Albareto, Crocetta e Sacca. La Festa è allestita presso la Polisportiva Forese nord e rimarrà in funzione fino a domenica 22 luglio.

In programma iniziative politiche, buon cibo e buona musica. Si inizia, giovedì, alle ore 19.45 con la camminata popolare Trofeo Enrico Berlinguer. La stessa sera alle ore 21.00 si parlerà di “Come invecchiare bene in salute e serenità” con il medico geriatra Andrea Fabbo. A seguire musica e cabaret con Giorgio Bertolani. La sera di venerdì 20 luglio, sempre alle ore 21.00, è in programma un incontro pubblico con il deputato Pd Piero Fassino e il segretario cittadino del Pd modenese Andrea Bortolamasi, intervistati dal giornalista Sergio Gimelli.

Sabato, cena con cucina tradizionale, risotto di mare e frittura mista, a seguire musica con Selvino & company. Domenica 22 luglio, infine, dalle ore 12.30, si terrà un pranzo popolare di autofinanziamento su prenotazione, al costo di 20 euro a persona. Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può telefonare a Franco (349/4233145) o Vittoria (059/318346).