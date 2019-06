Festa dell'Unità di Carpi, tre settimane di politica, cibo e musica "tra gli alberi"

Si inaugura giovedì 20 giugno la Festa de l’Unità tra gli alberi, organizzata a Carpi dai Circoli Pd delle Terre d’Argine. La Festa sarà ospitata nell’area verde Zanichelli, in via Guastalla, e rimarrà in funzione fino al 14 luglio.

In programma il consueto e mix di politica, cibo e musica. Tanti i temi che verranno affrontati e approfonditi con ospiti di rilievo: dall’informazione ai tempi della maggioranza gialloverde con il direttore de L’Espresso Marco Damilano (26 giugno) alle politiche della Regione Emilia-Romagna illustrate dal presidente Stefano Bonaccini (6 luglio) passando per un’inedita narrazione popolare della Strage di Bologna presentata da Cinzia Venturoli e Manuela Ghizzoni dell’Università di Bologna (29 giugno). In programma anche l’incontro con i confermati sindaci di Carpi Alberto Bellelli, di Soliera Roberto Solomita e di Campogalliano Paola Guerzoni.

Previsti, inoltre, presentazioni di libri, i “venerdì” dell’Anpi e incontri di approfondimento su temi specifici. Il cartellone degli spettacoli, anche in questa edizione, presenta una doppia offerta contemporanea: all’Isola rossa il liscio e i balli di gruppo e alla Dream’s Arena i concerti dei solisti e dei gruppi, il cabaret e le tribute band. Tra i nomi più attesi il “cantante più stonato d’Italia” Auroro Borealo (22 giugno), la cover band Nonsiamomicagliamericani (29 giugno), il cabarettista Duilio Pizzocchi (30 giugno) e il presentatore Andrea Barbi che coordinerà un “campus of rock” (14 luglio).

Da non dimenticare l’offerta gastronomica: saranno in funzione il ristorante di pesce “Lo scoglio”, l’Osteria tradizionale, il Falò e la pizzeria, oltre a due bar e una gelateria. I visitatori potranno, inoltre, trovare alla Festa la Libreria, lo spazio giochi e animazioni per bambini, le aree espositive, il mercatino dell’artigianato, l’area sportiva e quella dedicata al mondo dell’associazionismo.