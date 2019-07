Corale Regina Nivis, festa per i "Vent’anni d’(in)Canto"

L’Associazione Corale Regina Nivis vuole festeggiare i primi vent’anni di intensa e vigorosa presenza nel contesto corale, ma anche sociale del territorio. La festa si terrà sabato 13 luglio dalle ore 21 in Piazzale Re Astolfo (dietro al maestoso Castello dei Pio), a CARPI e si esibiranno le tre formazioni dell’Associazione: le Voci Bianche “Pueri Cantores”, il Coro Giovanile “Juvenilia”, il Coro adulti Regina Nivis, il gruppo che ha dato vita alla Corale nel 1999.

Oltre all’esibizione delle tre formazioni corali, la serata sarà vivacizzata dalla presenza dei danzatori del Battaglione Estense che in costume d’epoca balleranno i brani eseguiti dalle corali.

I vent’anni dell’Associazione sono soprattutto un grande esempio di continue innovazioni della Parrocchia di Quartirolo, con la presenza di “pastori” capaci di trascinare, ma anche di accompagnare la comunità parrocchiale e le tante e diverse attività formative, come Don Claudio Pontiroli il propulsore della istituzione della Corale (già negli anni sessanta e sino all’ottanta la corale parrocchiale cantava per Natale e Pasqua) e Don Fabio, l’attuale parroco.

Sabato 13 sarà una grande festa alla quale inviteremo i tanti coristi che in questi vent’anni hanno fatto un pezzo di strada canora assieme a noi. Faremo Festa comunque: in caso di maltempo l’evento si terrà nella Palestra Margherita Hack di via Canalvecchio 3, resa disponibile grazie all’Amministrazione Comunale di Carpi .