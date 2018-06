Degustazioni e menu speciali, a Montefiorino torna la festa dello zafferano

Montefiorino dedica un'intera giornata allo zafferano. Domenica 1 luglio, infatti, è in programma la terza edizione della Festa dello zafferano di Montefiorino, "l'oro rosso dell'Appennino modenese", iniziativa che vuole valorizzare i diversi produttori locali di questa pianta.

Promosso dal Comune di Montefiorino, l'evento propone il mercato, dove sarà possibile acquistare zafferano e i prodotti tipici locali, degustazioni preparate dai ristoranti della zona, musica dal vivo e la terza edizione della camminata di Montefiorino che fa parte dei circuito podistico del Csi.

«La festa dello zafferano - sottolinea Maurizio Paladini, sindaco di Montefiorino - apre in pratica il cartellone dell'estate. Si tratta di un evento di richiamo turistico che vuole sostenere l'economia del territorio, promuovendo la valorizzazione di prodotti tipici di alta qualità, come lo zafferano di Montefiorino coltivato in zona da alcune aziende agricole e utilizzato nei ristoranti locali. Una opportunità in più per l'agricoltura di montagna e per tutto il territorio».

Nel corso della presentazione dell'evento, Michela Manfredini dell'omonima azienda agricola di Montefiorino che da oltre dieci anni ha avviato la coltivazione e lavorazione dello zafferano, ha illustrato le caratteristiche e proprietà salutari della pianta e i livelli già buoni di produzione, con una positiva integrazione e diversificazione del reddito da parte delle diverse imprese agricole di Montefiorino che hanno avviato la coltivazione.

Il mercato apre alle ore 10 per proseguire tutta la giornata; a partire dalle ore 12,30 entra in funzione lo stand gastronomico gestito dalla Pro loco mentre alle ore 16 sono in programma le degustazioni proposte dai ristoranti Lucenti, Panoramic, Al Ciocco e Ka-Huna. Lo zafferano, infatti, si presta ai più svariati usi in cucina, dal classico risotto, ai primi piatti, ma anche le carni, fino ai dessert. Nell'ambito della manifestazione sono in programma, alle ore 17, uno spettacolo musicale, mentre alle ore 17 parte la camminata con premiazioni alle ore 19.