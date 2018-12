Festa dello Zampone e del Cotechino, sfida tra ricette in Piazza Roma

Sta per prendere il via la festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP che, dal 7 al 9 dicembre, trasformerà Modena nella capitale assoluta di queste due eccellenze gastronomiche. Anche quest’anno, come per le precedenti edizioni, tutta la città sarà pervasa dai profumi delle ricette a base di questi due salumi, che verranno realizzate nei giorni della festa, organizzata dal Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP.

Le ricette sono state ideate dai giovani chef delle 38 scuole alberghiere di tutta Italia e dalle 7 scuole tedesche che hanno preso parte al Concorso “Lezioni di Gusto Europeo degli chef di domani”, promosso dal Consorzio. Per partecipare al concorso, al quale è stato possibile iscriversi da giugno a novembre, ai giovani allievi è stato chiesto di creare delle ricette originali contenenti come ingredienti Zampone e Cotechino Modena IGP. Di tutte le ricette, oltre 100, pervenute in questi 5 mesi, Massimo Bottura, chef riconfermato quest’anno numero uno al mondo, dopo un’accurata disamina, ne ha selezionate 10. Gli Istituti scelti quindi saranno presenti alla finale, in programma sabato 8 dicembre, nella centralissima Piazza Roma.

“Ogni anno i ragazzi ci stupiscono per ingegno e creatività ed è sempre più difficile premiarne soltanto tre. Questo per loro è un importante palcoscenico perché li mette di fronte ad una competizione con le altre scuole ed anche perché a giudicare la loro prestazione c’è Massimo Bottura. La loro emozione davanti al grande chef è palpabile” - ha affermato il Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, Paolo Ferrari.

Si tratta dunque di un evento di grande importanza per i giovani cuochi, che avranno modo di esprimere la propria passione e la propria creatività davanti ad una giuria qualificata, che oltre a Massimo Bottura, sarà composta da Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP e da Ludovica Ferrari, Assessore Attività Produttive, Turismo e Promozione del Comune di Modena.

Assoluta novità di quest’anno, il Concorso indetto dal Consorzio ha avuto tra gli studenti in gara anche 7 scuole provenienti dalla Germania. Sono gli alunni della JRE - Jeunes Restaurateur e della Dehoga Akademie che, grazie al programma Autentico Piacere Europeo (www.europeanauthenticpleasure.eu), hanno prima assistito a marzo a delle master class sui salumi italiani presso le loro scuole e poi sono stati coinvolti in questo progetto ambizioso: mettersi in competizione con gli studenti italiani!

Tante le iniziative in programma che coinvolgeranno durante questo week-end l’intera città di Modena:

Venerdì 7 dicembre: Modena - Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Ore 21.00 - serata inaugurale con lotteria a cura di AMO, Associazione malati oncologici Onlus Carpi. Ingresso su invito - Presenta Andrea Barbi con gli artisti Duo Comico Dondarini Dal Fiume, il comico Vito e Ivana Spagna.

Sabato 8 dicembre: Modena - Piazza Roma. Ore 10.30 - lo chef Massimo Bottura e i giovani cuochi delle scuole alberghiere italiane e tedesche presentano le loro ricette, realizzate dal vivo, a base di Zampone e Cotechino Modena IGP.

Ore 12.00 - degustazioni gratuite a cura di Piacere Modena con le eccellenze del territorio (Prosciutto di Modena DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Lambrusco di Modena DOP, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Confettura di amarena brusca IGP) e show cooking del campione mondiale di pizza Gianni Di Lella.

Ore 16.00 - degustazioni con ristoratori modenesi e intrattenimento con i Super Sound Stage.

Domenica 9 dicembre: Modena - Piazza Roma. Dalle ore 10.00 alle 20.00 – Piacere Modena, in collaborazione con Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, GUSTI.A.MO La Solidarietà