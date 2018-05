Da giovedì a domenica torna la “Festa degli Orti sul Secchia”

Si svolgerà da giovedì 17 a domenica 20 maggio prossimi l’ormai tradizionale appuntamento con la “Festa degli Orti sul Secchia”, presentata oggi in conferenza stampa.

Si inizierà già giovedì 17 maggio, a partire dalle ore 8, con il ritrovo presso gli Orti Nord di via dei Moli: l’Associazione Star Bene eseguirà la prova della glicemia (facoltativa) per poi offrire brioches o biscotti in collaborazione con Conad. A partire dalle ore 8,30, invece, inizierà la “Camminata ortolana” lungo il percorso natura del fiume Secchia, fino al Santuario della Madonna di Campiano dove sarà presente una nutrizionista e diabetologa dell’Ausl per dare informazioni ai partecipanti e, dopo un’altra prova della glicemia, sarà presente un punto di ristoro.

Domenica 20 maggio il gran finale, sempre presso gli Orti Nord di via dei Moli. Si inizierà alle ore 16,15 con i saluti del Sindaco Claudio Pistoni per poi proseguire, fino alle ore 20 la festa con gnocco, salumi, bevande e i balli in compagnia dell’Orchestra Zecchini.

L’Associazione Orti sul Secchia organizza “Muoversi insieme contro il tempo”: un corso di ginnastica dolce funzionale e di mantenimento. L’obiettivo è quello di mantenersi in forma con attività motoria a corpo libero e funzionale con lo scopo di prevenire dolori muscolari, articolari e contrastare diabete e obesità. I corsi sono tenuti da istruttori certificati e con il patrocinio dell’Unione dei Comuni.