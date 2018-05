Musica, spettacoli e fotografia, un sabato di festa per il condominio RNord

Performance di fotografia, laboratori e giochi per grandi e bambini, musica, esibizioni di danza e di arti marziali, percussioni live e dj set. Sono gli ingredienti della festa di quartiere in programma sabato 26 maggio al complesso R-Nord di via Canaletto. La manifestazione, un momento di comunità aperto a tutti, realizzato con il patrocinio del Comune di Modena, è realizzata grazie alla collaborazione delle attività residenti nel complesso, tra cui Coop Alleanza 3.0, Centro la Fenice - Lust A.s.d., Croce Rossa Italiana, Museo-Laboratorio “Quale Percussione?”, Junto, Evensi, Makers Modena Fab Lab e Mind4Money Entertainment.

L’evento centrale sarà il progetto artistico R-Nord di Tommaso Mori, giovane fotografo modenese da cui tutti i partecipanti potranno farsi fare un ritratto fotografico e successivamente realizzare gratuitamente una stampa con la tecnica antica della “blueprint”. Le immagini andranno ad alimentare una mostra istantanea che si svilupperà nel corso della giornata; alla fine, ognuno potrà portarsi via una copia del proprio ritratto come ricordo della partecipazione al laboratorio.

Inoltre, i ritratti e un video di documentazione daranno vita a un'installazione che sarà ospitata negli spazi della Triennale di Milano dal 9 giugno al 9 settembre all'interno della mostra collettiva “Abitanti”, a cura di Matteo Balduzzi. L’allestimento costituisce la restituzione conclusiva del progetto di committenza pubblica “Abitare. Sette sguardi sul paesaggio fisico e sociale dell’Italia di oggi”, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea e La Triennale di Milano, che ha selezionato sette giovani fotografi, tra cui Tommaso Mori, con il compito di interpretare le nuove modalità di abitare.

Oltre al laboratorio gratuito di ritratto fotografico e stampa, il programma del pomeriggio all’R-Nord, prevede nel piazzale antistante alla Coop dalle 15 musica e giochi, Dj Set, attività e giochi gratuiti e aperti a tutti, attività ludico formative rivolte ai bambini dai 5 anni, performance di danza, musica, arti marziali e il laboratorio didattico di disostruzione pediatrica organizzato dalla Croce Rossa, mentre al primo piano, presso il Museo Quale Percussione, l’appuntamento dalle 18 alle 20 è con una Perfomance di lettura musicale per grandi.

In caso di maltempo la festa di sabato 26 maggio si svolgerà al coperto, nella galleria interna di R-Nord.