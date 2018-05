Festa dello sport 2018, due giorni di giochi e attività per tutti a San Cesario

Torna la Festa dello Sport di San Cesario. Venerdì 18 e sabato 19 maggio due intere giornate dedicate allo sport e all’aria aperta, frutto della collaborazione tra Amministrazione, il CSI di Modena, l’Istituto comprensivo “Pacinotti” e le società sportive e associazioni locali. Una promozione che inizia dalle scuole: durante il venerdì 18 ed il sabato 19 al mattino verranno invitate le scuole elementari e medie per passare qualche ora di divertimento provando tantissimi sport.

Sabato 19, dalle 15 alle 19, la Festa diventa di tutta la cittadinanza. Durante tutto il pomeriggio sarà aperto il Villaggio dello Sport, che occuperà tutto il complesso del Centro Sportivo, e che anche quest’anno offre un’ampia gamma di sport per tutti i gusti e le abilità: calcio, pallamano, pallavolo, skate, mountain bike, tiro con l’arco, softair e orienteering ed equitazione. A queste si aggiungeranno anche Hip hop, Karate e rugby-touch.

“Lo scopo è proprio quello di far conoscere le realtà sportive del territorio ai sancesaresi – spiega l’Assessore allo Sport Francesco Zuffi - per permettere alle famiglie e bambini di provare diverse discipline, anche quelle non praticate abitualmente, in modo da valorizzare anche l’attività e l’impegno delle realtà sportive di San Cesario. L’attività fisica è importante, soprattutto per i più piccoli, e occasioni come queste aiutano a far incontrare domanda e offerta di sport, oltre ad essere un momento di incontro e divertimento per tutti, un’occasione in più per stare insieme. Il tutto è possibile grazie ai volontari delle associazioni sportive, il Comitato Genitori della scuola, l’istituto scolastico e tutti coloro che in un qualche modo si impegnano per realizzare questo evento”

Fra gli operatori che organizzano e gestiscono le postazione gioco-sport saranno presenti anche giovani sancesaresi che frequentano le scuole superiori e che, in accordo con le scuole superiori stesse, avranno le assenze giustificate, proprio in virtù della collaborazione all’iniziativa. Per accompagnare l’attività sportiva di tutta le famiglie, saranno presenti giochi e animazioni per bambini, stand gastronomici, truccabimbi e laboratori per bambini.

Alle 15.30 un altro importante evento legato alla prevenzione: dal Centro Sportivo partirà una camminata che si concluderà in piazza Roma, dove sarà inaugurato il nuovo defibrillatore donato alla comunità da Morena Borsari e Davide Tonelli, cittadini di San Cesario. Quello di domani è una delle più importanti tappe del percorso iniziato da tempo e che vede San Cesario come Comune “Cardio-protetto” con i suoi sei defibrillatori sparsi nel territorio e l’ultimo, il settimo, di piazza Roma a disposizione 24 ore su 24. Una formazione continua degli addetti con incontri continui, come quello del 5 aprile scorso, organizzato per formare soccorritori laici volontari all'utilizzo dei defibrillatori DAE presenti sul territorio comunale, oltre alle presenza di esperti che hanno parlato degli stili di vita sani come primaria prevenzione della salute. La postazione DAE è anche il frutto di un accordo tra realtà associative del territorio: l’Associazione Botteghe del Borgo, secondo l’accordo stipulato tra le parti, si occuperà della manutenzione, assicurandosi il funzionamento del dispositivo, mentre l’Associazione Amici del Cuore si occuperà dell’organizzare l’addestramento di personale volontario per l’utilizzo del defibrillatore mediante corsi di formazione specifica e retraining, nell’ambito delle attività di rianimazione cardiopolmonare in collaborazione con il 118.

Molto soddisfatta Paola Vezzelli, assessore all’Associazionismo e al Volontariato: “La nuova postazione DAE è il frutto di una bella collaborazione tra le realtà del volontariato locale che ogni giorno si dimostrano sempre di più la spina dorsale della nostra comunità. Non posso che ringraziare i due cittadini che hanno donato il dispositivo ed i commercianti locali che, attraverso la loro associazione, si faranno carico della manutenzione”.