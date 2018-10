Tante iniziative a Formigine per festeggiare Halloween

Posti esauriti per il laboratorio d’intaglio delle zucche, in programma domani pomeriggio (25 ottobre) presso il Centro di Educazione Ambientale di Formigine. Ma i preparativi per Halloween non finiscono qui. Sabato 27 ottobre alle ore 18 nella Biblioteca ragazzi Matilda si terranno narrazioni paurose per tutti i bambini da 3 a 7 anni, che potranno arrivare travestiti con i loro costumi a tema.

Grande festa domenica 28 ottobre dalle 11 alle 17 al canile intercomunale di via Nuova Pederzona 101, a Magreta. Alle 12.30 è previsto il “buffet dei maghi e delle streghe” e alle ore 16 si terrà una merenda spaventosa. Alle 14.30 tutti i bambini potranno inventare il proprio travestimento e, alle 16.30, si sfilerà per vincere il premio per il costume più bello.

Il 31 ottobre, dalle ore 13 in centro storico, l’associazione dei commercianti Proform organizza un pomeriggio con truccabimbi, giochi e fiabe animate. Ci sarà un’area ristoro con il vin brulè, le castagne, lo zucchero filato, hot dog e gnocco fritto. In piazza Italia è attivo il parco giochi a cura di Jhonny’s Games.

Dalle ore 16.30, al castello, si terranno bellissimi laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 anni, accompagnati dai genitori (iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail castello@comune.formigine.mo.it, orari di inizio laboratori: 16.30, 17.45, 19.00, 20.15). Alle 18, si terrà lo spettacolo del fuoco; a seguire saranno accese le nuove luci del castello: prima azione nell’ambito dei lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione.

Lo stesso giorno, i commercianti di Corlo organizzano alle 17 una divertente caccia al tesoro per bambini da 5 a 10 anni accompagnati da un genitore (ritrovo presso il campo da basket nel parco delle scuole, iscrizione gratuita entro il 29 ottobre presso la cartoleria Katema). Per tutta la serata, ci sarà truccabimbi, musica dal vivo e street food.