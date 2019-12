Domenica di festa per la Città dei Pico, tante iniziative per celebrare il Natale

Domenica 22 dicembre, il Centro Storico di Mirandola ospiterà due eventi per scambiarsi gli auguri e stare insieme; mentre alla Stazione Ornitologica Modenese "Il Pettazzurro" si festeggerà il Natale in attesa di conoscere il programma della Stagione 2020.

Dalle ore 11:00, in via Castefiardo 31/37, "Il dono del Natale: Ti regalo una storia, Dona un libro, ricevi un libro", progetto curato da 46VIE. Ispirati da Dickens, si terrà uno speciale book crossing natalizio, dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 12 anni che potranno donare un proprio libro, scambiare letture e auguri con i loro coetanei, o scegliere la loro storia per il Natale tra quelle proposte dalla piccola libreria urbana 46Vie. A seguire, incontro con Alessandro Riccioni poeta, scrittore e autore di libri per bambini e ragazzi in dialogo con piccoli e giovani lettori tra letture e narrazioni. Domenica sarà anche l’occasione per presentare i nuovi progetti per l’anno 2020, in un momento di festa pensato per sottolineare il significato e l’importanza del dono. Per festeggiare insieme, si invita dunque chi potrà farlo, a portare un proprio libro in regalo per riceverne uno diverso da un proprio coetaneo. A chi non lo porterà, di accettarne uno a scelta tra quelli presenti nella piccola libreria urbana. Alla fine ci sarà una sorpresa per tutti.

Al pomeriggio sempre di domenica 22 dicembre, invece ci sarà "Per un canto di Natale Un'intera giornata di Auguri tra le vie". A partire dalle ore 16:00, “scatterà” Lo spirito del Natale Joyful Christmas, "Cantando tra le Vie" con RDM Fortress Gospel Choir - Euphonia: Concerto Gospel itinerante con partenza da via Cavallotti, quindi alle 16:45, via Battisti, per finire alle 17:45 in piazza Costituente Angolo via Verdi. Sempre alle ore 16:45 in piazza Costituente, La magia del Natale Waiting for Christmas Together! Per inviare insieme i nostri Auguri fino al Cielo..." Una suggestiva performance artistica musicale a cura di 46VIE.

Ultimo appuntamento del 2019 con la Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” (Loc. Confine di Mortizzuolo, Mirandola, Via Montirone n° 3). In attesa di conoscere il nuovo programma delle attività della prossima stagione 2020, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 9.45, si festeggerà il Natale presso la sede della SOM. Nel corso della mattinata verranno presentati dei progetti di ricerca a cura di alcuni studenti che durante l’anno, hanno collaborato con la SOM per portare avanti i propri studi universitari. Si parte con Alessandro Berlusconi, “Il falco cuculo (Falco Vespertinus) in Pianura Padana centrale: popolazione, distribuzione e habitat”. Si continua con Alessandro Mercogliano, “Life falcon: nidi artificiali per il Grillaio (Falco naumanni). Dopo Marcgliano sarà il turno di Sara Cioccarelli e Aliona Pazhera, “Il Grillaio (Falco Naumanni), nella Pianura Padana centro-orientale: andamento della popolazione, selezione del sito di nidificazione e di foraggiamento”. Si chiuderà invece con la Dott.ssa Martina Esposito “Aspetti di evoluzione comportamentale del Cuculo comune (Cuculus canorus L 1758) dal tasso di parassitismo alla comunicazione vocale”. Terminate le presentazioni agli intervenuti sarà offerto rinfresco e brindisi per scambiarsi gli auguri. Per informazioni: som@cisniar.it, oppure 335 5256175.