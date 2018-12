Al Teatro Fabbri di Vignola arriva il Festival Jazz In'It Winter Edition 2018

A pochi mesi dall’estate 2018 che ha visto il Festival Jazz in’It approdare al 30° anno di attività, va in scena il 27 dicembre al Teatro Fabbri di Vignola la consueta edizione invernale della rassegna. Sul palco la cantante Greta Panettieri affiancata magistralmente dalla Jazz In'It Orchestra, la big band resident dell'omonimo festival.

La serata, ad ingresso gratuito, si articolerà in due momenti. Una prima parte con la sola orchestra sul palco, in cui si potranno ascoltare musiche di Thad Jones, Charles Mingus, Horace Silver e Gordon Goodwin. Fiore all’occhiello del festival Jazz in’it, questa big band, guidata dal saxofonista Marco Ferri è composta da alcuni dei migliori ed affermati musicisti jazz del panorama musicale nazionale. Da diversi anni una realtà consolidata del jazz italiano ed ha all’attivo importantissime collaborazioni, sia dal vivo che in studio di registrazione, con artisti del calibro di Benny Golson, Jerry Bergonzi, Michel Godard, Stjepko Gut, Shawn Monteiro, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Alice Ricciardi, Flavio Boltro, Gegè Munari e tanti altri.

A seguire l'omaggio a Mina durante il quale si potranno ascoltare con alcuni dei più celebri brani della "tigre di Cremona" affiancati da standard jazz che la cantante era solita inserire nel repertorio dei suoi concerti.

Ad imprezziosire questo momento una delle voci più incantevoli del panorama italiano e internazionale: Greta Panettieri. Cresciuta artisticamente a New York, è una musicista dalla personalità vulcanica che si è esibita, negli USA come Italia, nei maggiori Festival e Jazz Club. Non solo cantante e compositrice ma anche polistrumentista suona il violino, la chitarra e il pianoforte oltre ad essere autrice di testi anche per le canzoni di suoi colleghi come Gege’ Telesforo o Ainè.

Il “Jazz It Award 2015” la consacra come una delle migliori cantanti jazz italiane e ad oggi ha 8 disci all'attivo e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Toquinho, Curtis King, Larry Williams, Diane Warren, Toninho Horta, Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere. Nel 2016 lavora per l'emittente televisiva LA7 come ospite fissa del programma "L'aria che tira" dove si esibisce live per la sigla di chiusura del programma in brani attinenti all'attualità della settimana. Gli arrangiamenti della serata, scritti appositamente per l'evento, sono a cura di Stefano Caniato, Luca Seganti e Marco Guidolotti.

Il concerto è ad ingresso gratuito ed è organizzato da Olimpia Vignola e Ass. Terre di Jazz grazie al sostegno di Regione Emilia Romagna, Fondazione di Vignola e Comune di Vignola.