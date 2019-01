In piazza Piccola la seconda edizione del Festival del Cioccolato di Sassuolo

I maestri Cioccolatieri di Choco Amore tornano a Sassuolo per una dolcissima seconda edizione della Festa del Cioccolato Artigianale, patrocinata dal Comune di Sassuolo e realizzata in collaborazione con SASSUOLOLTRE il comitato commercianti del centro storico. L’evento che lo scorso anno ha riscosso uno strepitoso successo, a gran richiesta viene riproposto sempre nell’ultimo week end di gennaio e le novità sono davvero tante, cominciando dai laboratori didattici in chiave professionale sotto la direzione del Maestro Alessandro del Vecchio, alla “Caccia alla Biglietto d’Oro con Willy Wonka” a cura di Sassuololtre con in palio ricchi premi.

Il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali è il format gastronomico monotematico più famoso d’Italia che propone la gastronomia abbinata alla cultura ed al consumo responsabile e consapevole di prodotti genuini. Il tour della Choco Amore è l’unico che si manifesta non solo come fiera-mercato ma promuove la cultura dei prodotti artigianali di cioccolato.

Ormai è risaputo che il cioccolato artigianale è un toccasana e non ha controindicazioni ma la difficoltà di trovare in commercio quello “VERO”, privo di conservanti e grassi idrogenati fa si che la festa del cioccolato diventi non solo un momento di svago ma anche un’occasione unica per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione.

Gli stand dei Maestri Cioccolatieri con i loro gustosi e sani prodotti rigorosamente artigianali apriranno la manifestazione sabato 26 mattina dalle ore 10:00 ed accoglieranno in piazza Garibaldi golosi provenienti da ogni dove, pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale. Assolutamente da non perdere i laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, gratuiti ed aperti a tutti i bambini che vogliono approfondire e conoscere la storia del loro alimento preferito.

Sempre per i bambini e per il loro coinvolgimento all’arte delle lavorazioni artigianali, saranno realizzati i Choco Play, giochini di pittura e manipolazione sempre a tema cioccolatoso a cura delle “SIMPATICHE CANAGLIE” professionisti dell’animazione.

Abbinare laboratori didattici in chiave professionale, laboratori per bambini del Choco Play, attività di spettacolo ed intrattenimento con lo staff di animazione di livello, insieme al gustosissimo cioccolato artigianale, rende questa kermesse unica nel suo genere.