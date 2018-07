A Serramazzoni Festival della Fisarmonica

Serramazzoni dedica un’intera rassegna alla fisarmonica. Da martedì 10 a domenica 22 luglio si svolge la terza edizione del Concorso internazionale di Fisarmonica e composizione musicale per fisarmonica "Bruno Serri"

Il programma prevede le selezioni dei partecipanti, concerti, spettacoli di danza, workshop, esposizioni di strumenti non solo a Serramazzoni ma anche a Lama Mocogno, Montecreto e Fanano. Il concorso è aperto alle giovani formazioni di ogni genere musicale; la finalissima è in programma

il 26 luglio in piazza a Serramazzoni.

Da giovedì 19 luglio a domenica mattina 22 luglio si svolgeranno le selezioni aperte al pubblico presso la Sala di Cultura di Via Roma 293 a Serramazzoni. In caso di maltempo tutti i concerti previsti a Serramazzoni si svolgeranno in Sala di Cultura 293 a Serramazzoni. Per tutte le info sul progetto, bandi di concorso e scuola di musica

La rassegna è dedicata al maestro di musica di Serramazzoni che ha avviato decine di ragazzi tra cui il fisarmonicista Tiziano Chiappelli, musicista di livello internazionale, tra gli organizzatori dell'evento, e promotore insieme al Comune della locale scuola di musica Bruno Serri. Tra le novità di quest'anno figura la mostra fotografica dedicata al maestro Bruno Serri che verrà inaugurata giovedì 12 Luglio alle ore 18.30 alla sala di cultura di via Roma alla presenza dei familiari del maestro, degli amici e allievi storici e dei docenti della suola di musica. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 15 luglio. Il progetto è promosso dal Comune, in collaborazione con il Salotto culturale Aggazzotti e S.a.i universitaria per la filosofia e le scienze della musica, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, media partner Trc.