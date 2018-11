Formigine, il libro "Diritto al viaggio" presentato al Festival della migrazione

Si terrà mercoledì 28 novembre alle 21, al Castello di Formigine, la presentazione del libro “Diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni” (G. Giappichelli Editore), appuntamento in collaborazione con il "Festival della migrazione".

Ospiti della serata Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola, l’artista Roberta Biagiarelli, l’avvocato Luca Barbari, presidente di Porta Aperta onlus e Thomas Casadei del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Un volume sui fenomeni migratori, nato dall’esigenza emersa dalle precedenti edizioni del festival, per individuare e affrontare problemi aperti, studiarne i fatti e i numeri, raccogliere testimonianze, informare, condividere le buone pratiche di accoglienza, inclusione e incontro. La sfida è stata lanciata chiamando a raccolta uomini e donne che operano in mondi diversi tra loro, ma accomunati dall’impegno e dall’approccio nello spaesamento e nella tragica semplificazione del presente; a ciascun autore è stata affidata una “voce” (asilo, confini, diritti, discriminazioni, esodo, Europa, muri, tratta, razza, solo per fare alcuni esempi) che è stata declinata alla luce di vocazioni, riflessioni, studi ed esperienze professionali di ogni singolo autore e di ogni singola autrice.