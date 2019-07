Artisti da tutto il mondo a Modena per la 26° Edizione del Festival delle Bande-Marching Fest

Torna, più ricca e festosa che mai, la 26° Edizione del Festival delle Bande "Quando la banda passò...", che avrà inizio giovedì 4 luglio alle ore 18.30 a Modena, presso il Museo Enzo Ferrari, con un appuntamento ad ingresso gratuito. Un'anteprima tutta al femminile che vede la straordinaria partecipazione del gruppo Kilgore Rangerettes (Texas, USA) e delle affascinanti percussioniste Crazy Drummers provenienti da Odessa, Ucraina.

Per venerdì 5 luglio è prevista una serata di gala, a partire dalle ore 21.00 allo Stadio Comunale di San Felice sul Panaro dove, oltre ai gruppi di giovedì, scenderanno in campo anche Showfanfare Jong Advendo (Olanda), Ratchasima Witthayalai Band (Thailandia) e le formazioni di casa Red Planets Drum Line e Blue Stars Majorettes.

Doppio appuntamento in programma per sabato 6 luglio, quando si aggiungeranno allo spettacolo la banda austriaca Tmk Ottendorf, la brianzola Triuggio Marching Band ed i Bersaglieri di Lecco, fanfara d'onore al recente Raduno Nazionale di Matera. Alle ore 17.30 si terrà una parata pomeridiana in centro storico, in collaborazione con ModenAmoremio, mentre alle ore 21.00 Show finale allo Stadio di Atletica La Fratellanza, via Alfonso Piazza 70.

Sia venerdì che sabato sul posto ci saranno biglietteria e area gastronomica (con borlenghi e tigelle) aperte dalle ore 19.00.

Per ulteriori informazioni consulatare il sito web.