Festival della Giustizia Penale, due giorni di incontri per contrastare il "populismo giudiziario"

Italy Innocence Project e Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux organizzano insieme la prima edizione del Festival della Giustizia Penale. Nell’ambito d’un progetto ambizioso si confronteranno autorevoli relatori e importanti ospiti chiamati a portare all’attenzione di giuristi e cittadini i temi propri della giustizia penale, con particolare riguardo alla tragedia dell’errore giudiziario.Tragedia particolarmente attuale in un’epoca storica e politica in cui i diritti di libertà e le primarie garanzie delle persone sembrano essere sempre più messi in discussione da crescenti ondate di populismo giudiziario.

Sede principale del Festival sarà il Forum Guido Monzani, spazio polifunzionale all’interno del quale si svolgeranno i dibattiti, le interviste, le videoproiezioni, i processi simulati e le letture. Il chiostro del Dipartimento di Giurisprudenza ospiterà il cocktail inaugurale e lo spettacolo di musica e danza dal titolo Specchi infranti di libertà.

Il programma:

Venerdì 14 Giugno 2019

09.30 - 13.00

L'errore giudiziario, oggi.

09:30 - 13:00

Storie di innocenti in carcere.

14.15 - 17.15

Prova scientifica e DNA fingerprint.

14.15 - 17.15

"Non Voltarti Indietro"

17.30 - 19.00

Intelligenza artificiale e rito penale.

17.30 - 19.00

"Tempo Rubato"

19.45 - 21.30

L'Affaire Dreyfus.

Sabato 15 Giugno 2019

10.00 - 13.00

Il processo penale mediatico.

12.30 - 13.00

Focus: Il giornalismo d'inchiesta come supporto alla riapertura di casi giudiziari.

14.15 - 17.15

Focus: La pena di morte.

14.15 - 15.45

"Blind Injustice"

16.00 - 17.30

"Protecting Personal Information. The Right to Privacy Reconsidered."

17.45 - 19.00

Lettura dell'arringa in difesa del Re Luigi XVI di Raymond De Sèze.