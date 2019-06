Festival "in corde", al Teatro Pavarotti arriva la chitarra di Andrea Orsi

Mercoledì 5 giugno, alle ore 18.30 nel Ridotto del Teatro Pavarotti si terrà il Festival "in corde", in collaborazione con l'Istituto Superiore degli Studi Musicali Vecchi-Tonelli, con Andrea Orsi alla chitarra.

Il concerto prevede musiche di Manuel de Falla (1876-1946) -Homenaje a Debussy-, Goffredo Petrassi (1904-2003) -Suoni notturni-, Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) -Andantino campestre (da “Appunti”)-, Goffredo Petrassi (1904-2003) -Nunc-, Heitor Villa-Lobos (1887-1959) -Preludi n.1, n.3, n.4, Studi n.11, n.12-.

Andrea Orsi. Diplomato in chitarra con il massimo dei voti al Conservatorio “Martini” di Bologna, ha compiuto anche studi di composizione. Ha tenuto 350 concerti in Italia e all’estero come solista e in formazioni da camera per importanti Enti e Rassegne fra cui Chigiana Novità, le Settimane Senesi, Rive Gauche Torino, l’Accademia di Francia di Roma, l’Alcazar di Cordoba, il Festival estivo di Bonn, il festival Ancona 2000, il Teatro Nazionale di Panama, la Società Dante Alighieri di Miami, il Teatro di Ushuaia. Ha collaborato per anni come aggiunto con il Teatro comunale di Bologna. Collabora fin dalla sua nascita nel 2007 alla direzione artistica del Festival chitarristico regionale In Corde, cui partecipano allievi e docenti di diversi Conservatori e che si avvale fra gli altri del sostegno del Museo della musica di Bologna e del Teatro comunale di Ferrara. Ha partecipato alla fondazione del gruppo Octandre di Bologna, dedito all’esecuzione di musiche del Novecento, venendo a contatto con alcuni capiscuola della musica contemporanea, tra i quali Donatoni e Petrassi. Con il gruppo Octandre ha tenuto numerosi concerti di musica contemporanea, con prime esecuzioni assolute e registrazioni RAI. Ha composto musiche finalizzate alla sonorizzazione di letture e testi drammaturgici, combinando computer music ed esecuzione dal vivo, collaborando con registi e attori di fama nazionale. Ha pubblicato con le case editrici Agenda, Eridania e Ut Orpheus e inciso cd per Agenda e Brilliant classics. Insegna chitarra all’Istituto di alta formazione musicale “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi.