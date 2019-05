Visite guidate, musica e degustazioni di lambrusco, nelle cantine torna "Rosso Rubino"

A Bomporto si celebra il lambrusco con il festival "Rosso Rubino" che propone, da giovedì 30 maggio, sei serate evento nelle cantine; il primo appuntamento è in programma all'azienda Paltrinieri. Protagoniste dell'iniziativa, infatti, sono le cantine di produzione della zona di Bomporto, Sorbara e S.Prospero che, fino al 25 giugno, apriranno al pubblico per offrire una serata all'insegna del gusto e del divertimento, con visite guidate agli impianti aziendali e alle vigne, degustazioni dei vini di produzione abbinati a specialità gastronomiche, accompagnati da musica e spettacoli; per ogni evento è previsto un ticket di ingresso.

Le aziende coinvolte sono la Cantina Aurelio Bellei, la Cantina della Volta, la Cantina Garuti, la Cantina Divinja, la Cantina Righi e Francesco Bellei e, appunto, la Cantina Paltrinieri.

Alla cantina Paltrinieri (via Cristo, 49) a Sorbara, giovedì 30 maggio, l'evento parte alle ore 19 con una visita guidata agli impianti, seguita da degustazioni gastronomiche sarde in collaborazione con il circolo "Nuraghe” e la Cantina Anglodoria e da un intrattenimento musicale; partner della serata saranno l'Organizzazione assaggiatori di vino, sezione di Modena, e Pentabevande.

Il programma prosegue giovedì 6 giugno alla foresteria Cavicchioli di via Canaletto 52 a San Prospero con la serata organizzata dalla Cantina Righi e Francesco Bellei; previste degustazioni di vini e prodotti del salumificio "Mec Palmieri” e “4 Madonne Caseificio dell’Emilia” proposti dagli chef di “Da Paolo banqueting”; alle 21,30 lo spettacolo “3 canzoni, 100 lire” con Andrea Barbi e Radio Luxembourg.

La Cantina Divinja, in via Verdeta, 1 a Sorbara venerdì 14 giugno propone una degustazione e prodotti tipici della “Consorteria del maiale” con rinfresco offerto dalla pasticceria "Cometa” di Sorbara, in collaborazione con “I borlenghi di Lele”; seguita dalle premiazione della Lapam per i 40 anni di attività degli artigiani sorbaresi e dallo spettacolo con Alberto Guasti e Gabriele Zoboli.

Alla Cantina Bellei Aurelio di via Ravarino Carpi 103 a Sorbara l'appuntamento è fissato per martedì 18 giugno con gli assaggi dei vini della cantina e degustazioni cura degli “Amici volontari in cucina”, seguiti dallo spettacolo della scuola di ballo “Latinia.Mo” accompagnata da Canter dj.

Venerdì 21 giugno la Cantina Garuti, via per Solara 6, a Sorbara, dalle 20 propone una cena tra le vecchie vigne proposto dall'agriturismo Garuti (ticket 35 euro, prenotazione obbligatoria: 059 902021, info@agriturismogaruti.it), oppure sarà possibile degustare la produzione dei vini dell'azienda, accompagnati da stuzzichini e assaggi di prodotti locali, in collaborazione con il Caseificio “Santa Lucia” di Sestola, e dai successi degli anni ’60-’70-’80 interpretati da Pierre.

Alla Cantina della Volta, in via per Modena 82 Bomporto, martedì 25 giugno alle ore 20.30 c'è l'aperitivo con visita dei locali e alla mostra fotografica “Luci, colori e profumi del Kerala” di Roberto Magnani; a seguire la degustazione in giardino degli spumanti della cantina, abbinati a prelibatezze del territorio, e l'esibizione in acustico dei Sonohra (solo su prenotazione 059 7473312 – commerciale@cantinadellavolta.com).

Nel programma anche una festa finale il 3 luglio alla “Lanterna di Diogene”, via Argine, 20, a Solara, dove le cantine di Rosso Rubino si riuniranno per festeggiare insieme la chiusura della manifestazione e celebrare i prodotti del territorio con degustazioni ed intrattenimento musicale tradizionale nell’atmosfera dell’aia di campagna.