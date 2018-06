Al Festival Mundus 2018 il canzoniere Grecanico Salentino incontra New York

Sarà il noto gruppo di world musicCanzoniere Grecanico Salentino con il concerto “Canzoniere” – titolo del loro ultimo lavoro uscito a ottobre 2017 e subito grande successo – ad inauguraregiovedì prossimo 28 giugno alle ore 21.30 presso il cortile del circolo Arci Vibra all’ex Macello a Modena in via IV Novembre 40/a la 23esima edizionedella nota e apprezzata rassegna musicale Mundus organizzata da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con laRegione Emilia Romagna e tutti i Comuni partecipanti, che si svolgeràfino al 15 agosto tra Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio Emilia e Scandiano. Il costo del biglietto del concerto “Canzoniere” è di 8 euro, più tessera Arci obbligatoria.

Un groove percussivo di tamburi a cornice che sembra arrivare dall’elettronica di una drum machine.E’ Lecce che incontra New York, in una splendida fusione di stili e influenze in cui gli strumenti della tradizione salentina si prestano a un sound più moderno e contemporaneo, tra incursioni di chitarra elettrica esynth bass. E’ l’anima cosmopolita di “Canzoniere”, il nuovo album del Canzoniere Grecanico Salentino, tra i più importanti e riconosciuti gruppi di world music.

A quarantadue anni di distanza dalla sua fondazione e a due dall’ultimo album “Quaranta”, arriva un disco innovativo e ambizioso, registrato tra Lecce e New York e ricco di prestigiose collaborazioni internazionali. C’è la chitarra inglese di Justin Adams, storico collaboratore di Robert Plant; si riconoscel’inconfondibile voce del cantautore anglo-francese Piers Faccini; e il prezioso tocco classico del violoncello diMarco Decimo, per anni al fianco di Ludovico Einaudi.

Nel solco di quella tradizione popolare in cui il canto accompagna costantemente la vita delle persone segnandone i momenti più significativi, l’amore che nasce e che finisce, la vita e la morte, il divino e il quotidiano, oggi il CGS canta il suo Canzoniere: nuovo e travolgente “raccolto di canzoni”.Piantate e coltivate con attenzione e cura, sono state scelte solo dopo esserecresciute e maturate (l’album ha avuto un tempo di lavorazione di due anni).