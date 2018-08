A Carpi Festival Mundus 2018 con Tony Momrelle

Venerdì 3 agosto alle ore 21.30 in Piazzale Re Astolfo a Carpi il concerto dello ‘Stevie Wonder del ventunesimo secolo’, nell’ambito della 23esima edizione della storica rassegna organizzata da ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei 700 posti a sedere

‘Lo Stevie Wonder del ventunesimo secolo’: così il giornalista Paul Morley del prestigioso giornale inglese ‘The Guardian’ definisce Tony Momrelle, altro grande artista internazionale ospite del Festival Mundus 2018. Momrelle - uno degli artisti più rivoluzionari ed eccitanti della scena soul britannica – sarà in concerto venerdì prossimo 3 agosto alle ore 21.30 nella bella cornice di Piazzale Re Astolfo a Carpi in provincia di Modena. Sul palco anche Emiliano Pari alle tastiere, Christian Mandoza alla chitarra, Julian Crampton al basso e Alessio Barelli alla batteria. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti per un massimo di 700 persone, non sarà consentito ulteriore accesso per adempimenti legati alla sicurezza.

L’evento si tiene nell’ambito della 23esima edizione della nota rassegna musicale Mundus organizzata da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e tutti i Comuni partecipanti, che si svolgerà fino al 15 agosto tra Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio Emilia e Scandiano.