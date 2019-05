Al Castello di Levizzano sabato il Festival "Passa la parola"

Ritorna a Castelvetro il Festival della lettura per ragazzi “Passa la Parola” (ottava edizione), con la tappa al Castello di Levizzano nel pomeriggio-sera di sabato 11 maggio. Alle ore 16,30 e alle ore 17,30 nella Sala del Camino, per i bambini da 4 a 7 anni “Non è quel che sembra”, un doppio incontro (su prenotazione, tel. 059 758842 - 059 769731) con l’autore Marco Scalcione e con i suoi libri per scoprire che le cose, a volte, non sono quello che sembrano. A seguire laboratorio creativo.

Dalle ore 15 alle 18,30 per tutti sarà aperto, a ingresso libero, il nuovo museo del vino e della società rurale “Rosso Graspa”. Dalle ore 21, sempre nella Sala del Camino, per i ragazzi da 8 a 12 anni “Storie di paura” (per i più grandi) con Sara Tarabusi, un viaggio al buio tra scaffali e libri (anche questo su prenotazione, tel. 059 758842 - 059 769731).

Dalla stessa ora sarà di nuovo aperto per tutti il museo Rosso Graspa con, in più, la possibilità di una visita guidata alle sale del Castello di Levizzano.

La manifestazione “Passa la Parola” è rivolta a bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e appassionati di letteratura per ragazzi.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Gallery