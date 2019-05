SosteniaMo, al Parco Amendola prende il via il Festival dello Sviluppo Sostenibile

Torna anche quest’anno, con appuntamenti che cominciano a giugno per terminare a settembre, “SosteniaMo - La sostenibile bellezza dell’essere solidali”, giornate di sensibilizzazione sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile organizzate dal Centro Servizi per il Volontariato di Modena in collaborazione con oltre 26 organizzazioni del Terzo Settore.

Domenica 2 giugno si apre il programma (in caso di maltempo le iniziative pomeridiane saranno spostate al 29 e 30 giugno) dalle 16.30 alle 20.30, laboratori, mostre ed eventi a cura delle organizzazioni del Terzo Settore. Segnaliamo alle ore 20.30 la testimonianza di don Mattia Ferrari sulla sua esperienza all’interno della Mare Jonio, imbarcazione della ONG Mediterranea (l’evento si terrà anche in caso di maltempo).

Altro appuntamento di rilievo, in programma martedì 4 giugno (ore 20.30), è l’incontro Verso un futuro sostenibile: gli Obiettivi del Millennio con Francesco Gesualdi, allievo di Don Milani e fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo (l’evento si terrà anche in caso di maltempo – vedi programma in allegato).

Numerosi, poi gli incontri e gli eventi che snodano lungo il programma, fino a metà settembre. Da segnalare la serie di docufilm su ecoturismo, ambiente, mobilità e migrazioni a cura di Ingegneria senza Frontiere (primo appuntamento il 27 giugno). Sempre il 27 giugno (ore 20) Che città vogliamo? Conversazione con il coordinatore di Modena Città Interculturale Bruno Ciancio. Il 30 giugno si parlerà invece di WelcHome: benvenuti in famiglia, testimonianze di accoglienza di minori stranieri.

Il programma completo è reperibile su festivalsvilupposostenibile.it.