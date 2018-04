Marano, 800 studenti attori per il Festival nazionale del teatro dei ragazzi

Oltre 800 studenti attori da tutta Italia, suddivisi in 33 gruppi che presentano 49 spettacoli. Sono questi i numeri dell'edizione 2018 del Festival del teatro dei ragazzi che si svolge a Marano sul Panaro da venerdì 20 aprile al 12 maggio.

Filo conduttore di questa 34^ edizione sarà la Costituzione, con l'obiettivo di sviluppare e rafforzare la conoscenza della carta fondamentale della Repubblica italiana.

La manifestazione propone produzioni ed esperienze dei laboratori teatrali condotti nelle scuole modenesi ma non solo: sono attesi infatti gruppi scolastici dalle province da Bologna Ferrara, Lucca, Padova, Milano, Verona e Vicenza. Alla serata inaugurale l'attore Lino Guanciale, in qualità di ospite, venerdì al Centro culturale di Marano (ore 20,30, via 1 maggio, ingresso gratuito), presenterà lo spettacolo "Fondati sul lavoro".

Le rappresentazioni sono in programma nei teatri di Marano sul Panaro, Savignano e di Vignola con spettacoli dedicati alle scuole durante di giorno e in serata aperti a tutti, sempre a ingresso è gratuito.

Il Festival è promosso dal Comune di Marano sul Panaro, dall’Unione di Comuni Terre di Castelli e dalla Fondazione di Vignola con il contributo della Regione Emilia Romagna, il supporto degli sponsor Conad Vibieffe, Gruppo Hera e Cir e con il patrocinio dell'Ufficio scolastico regionale.

Informazioni e programma sono disponibili nel sito web dell'evento www.maranofestival.it.