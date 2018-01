"Aspettando la cura", docufilm e econcerto per la ricerca sulla fibrosi cistica

Serata speciale, ad ingresso libero, venerdi, 19 gennaio, alle ore 20,30 all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, in favore di LIFC Emilia, con la partecipazione straordinaria di Francesca Ravani e del chitarrista Stefano Buffagni. Si tratta di un evento unico dove le emozioni delle immagini si fonderanno con le emozioni della musica. Gli intervenuti potranno assistere alla proiezione di “ASPETTANDO LA CURA, LA VITA CON LA FIBROSI CISTICA” il primo docu-film italiano interamente dedicato alla fibrosi cistica, la proiezione sarà intervallata da intermezzi musicali interpretati dalla nota cantante Francesca Ravani accompagnata dal chitarrista Stefano Buffagni.

Il docu-film, nato da un’idea di LIFC Emilia e firmato dal regista Stefano Vaja, fotografo e videomaker che si occupa di reportage sociale, teatro, etnografia, porta sul video le testimonianze di consapevolezza e coraggio dei pazienti affetti da fibrosi cistica, una storia corale di sofferenza e speranza, di dolore e ironia. Durante la serata sarà possibile confrontarsi con il regista, i rappresentanti dell’Associazione e con alcuni tra i protagonisti del documentario che porteranno anche in questa occasione la loro storia e testimonianza.

LIFC Emilia, l’Associazione che da 30 anni si occupa di solidarietà concreta verso i malati affetti da fibrosi cistica e le loro famiglie, ha voluto dare loro voce attraverso la produzione di questo film-documentario a tematica medico-sociale in cui i malati si raccontano in prima persona. Un viaggio tra emozioni diverse che si intrecciano in modo semplice e spontaneo e che penetrano con forza nel cuore dello spettatore.

La Fibrosi Cistica è la malattia genetica grave più diffusa, ma resta una malattia poco conosciuta all’opinione pubblica. E’ una malattia multiorgano, che coinvolge in particolare i polmoni che, nei casi più gravi, è necessario trapiantare. I portatori di fibrosi cistica sono circa il 4% della popolazione, cioè 1 persona ogni 25. Una coppia costituita da due portatori sani avrà un rischio del 25% di generare figli malati. Oggi è possibile riconoscere i portatori sani con il test del portatore, su presentazione di richiesta del medico curante, eseguito in laboratori specializzati, che prevede un esame per individuare tra adulti in età riproduttiva i portatori sani, ma ancora non esiste screening in merito.

Ancora non è stata individuata una cura definitiva per la fibrosi cistica, per questo motivo è importante coinvolgere l’opinione pubblica e soprattutto i giovani, in qualità di futuri genitori, donatori, colleghi, compagni di scuola e rappresentanti di quella cittadinanza attiva del domani, positiva che si fa carico delle criticità poste al suo interno.