Fiabe a Colori. A Formigine con mamma e papà a teatro

Nell’ambito del Teatro Ragazzi, il Teatro dell’Orsa opera con una esperienza che si forma agli inizi degli anni ’90 con il lavoro di narrazione nelle biblioteche e con i registi Marco Baliani, Letizia Quintavalla, Bruno Stori, con il Teatro delle Briciole e con Teatro Gioco Vita. In seguito realizza numerose narrazioni-spettacolo rappresentate nei circuiti nazionali (tra le altre: Rodarissimo, Bambino Bisonte, Racconti della Buonanotte, I viaggi di Gulliver, Il viaggio di Odisseo).

Il lavoro di narrazione prosegue dal 2002 con interventi capillari nelle biblioteche del territorio emiliano e non solo. Nel 2014 C’era una volta un re… No! C’era una volta una principessa riceve il Premio come Miglior Spettacolo al 33° Festival del Teatro per i Ragazzi di Padova. A Ritrovar le Storie, ispirato all’omonimo libro di Monica Morini e Annamaria Gozzi finalista del Premio Andersen 2015, viene selezionato come progetto speciale al Festival I Teatri del Sacro 2015 a Lucca e in seguito presentato al Festival Internazionale di Narrazione di Arzo (Svizzera) e al Festival Filosofia di Modena.

Ingresso unico 5 euro.

La rassegna inizia il 14 febbraio e si conclude domenica 4 febbraio con lo spettacolo Un sogno nel castello a cura della Compagnia Teatrodaccapo.



L’Auditorium Spira mirabilis si trova in via H. Pagani 25 a Formigine (MO).



Info: 338 4280999, orsa@teatrodellorsa.com, http://www.teatrodellorsa.com/.