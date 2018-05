Una fiaccolata per le vie di Sassuolo con la Croce Rossa Italiana

Martedì 8 Maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In tutta Italia si celebra la nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento, 160.000 volontari CRI festeggiano la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa:

Il Comitato CRI di Sassuolo ha organizzato una Fiaccolata celebrativa per le principali vie della Città, con Partenza da Piazza Garibaldi alle ore 20 (distribuzione fiaccole 19.30) Un’occasione per celebrare l’unione tra Persone in prima Persona, durante le emergenze e nel silenzio della vita quotidiana e per festeggiare i nostri 25 anni sul territorio.