Aborto. Torna in centro a Modena la Fiaccolata Ecumenica per la Vita Nascente

Domenica 24 marzo, a partire dalle ore 18.00 si terrà la VI Edizione della Fiaccolata Ecumenica per la Vita Nascente. In programma "testimonianze, canti e riflessioni per entrare in relazione con i fratelli più piccoli della comunità".

Il ritrovo è previsto alle ore 18.00 in Largo Porta Bologna. Da qui inizierà il cammino che condurrà i partecipanti, con arrivo previsto per le ore 19.00, in Corso Duomo. Interverranno autorità religiose e civili, tra le quali Robert Colquhoun, responsabile internazionale della campagna "40 giorni per la vita". La conclusione è prevista per le ore 20.00.

Per informazioni contattare Andrea 348 2612771, Silvia 338 2895195, Antonella 340 2789159, Luigia 348 3237063.