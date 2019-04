Omicidio di Benedita Dan, una fiaccolata in centro storico

Le associazioni femminili riunite nella Casa delle Donne di Modena hanno organizzato una fiaccolata in memoria di Benedita Dan - la protituta uccisa nella notte fra il 7 e l'8 aprile scorso nelle campagne di Albareto - e per tutte le donne vittime di violenza maschile.

La manifestazione si terrà a Modena, la sera di venerdì 26 aprile. Il ritrovo è in piazza Grande alle ore 20.30. I partecipanti sono invitati a scendere in piazza con una candela: da piazza Grande il corteo procederà lungo la via Emilia fino a Palazzo Europa, svolterà verso il Parco Novi Sad e terminerà in piazza Pomposa.

Anche il Partito Democratico ha dato l'adesione all'iniziativa: “Purtroppo anche a Modena la cronaca continua a raccontare nuovi e continui episodi di violenza, spesso casalinga, ai danni delle donne. L’aggressione a Francesca Rizzello da parte di un familiare è solo l’ultimo episodio di una serie che si ripete uguale a se stessa: la donna vittima, colpita da una violenza esercitata troppo spesso da un familiare o comunque da una persona vicina affettivamente. E’ per non far passare sotto silenzio quanto sta avvenendo che il Pd aderisce, senza simboli come richiesto dalle associazioni organizzatrici, alla fiaccolata"