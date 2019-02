Una fiaccolata in ricordo di Ghizlan e delle donne vittime di violenza

Le associazioni femminili modenesi e il coordinamento dei centri antiviolenza hanno organizzato per venerdì 22 febbraio una fiaccolata in memoria di Ghizlan El Hadraoui, la 38enne uccisa lo scorso 6 febbraio in città. Il ritrovo è alle ore 19.00 presso il parchetto San Giovanni Bosco: da lì, il corteo si muoverà per le vie San Giovanni Bosco, Puccini, Bonaccini e Divisione Acqui, per terminare davanti alla sede della Questura.

"La morte di Ghislan e la dinamica della sua storia ricordano quelle di tante donne uccise dai propri partner o ex partner - spiegano gli organizzatori - Donne coraggiose che sono state punite con la morte per aver manifestato la volontà di separarsi. Finché il principio di autodeterminazione delle donne non sarà tutelato e garantito dalla nostra società, le donne continueranno a scendere in strada per protesta per reclamarlo a gran voce".

Alla manifestazione, che non prevede simboli di partito ma solo candele, ha aderito anche il Partito Democratico: "Ricordiamo Ghizlan e tutte le donne vittime di una violenza maschile che non tollera l’autodeterminazione e l’indipendenza femminile, figlia di una concezione patriarcale dei rapporti all’interno della coppia. Occorre scardinare questa aberrante mentalità: in gioco c’è la sicurezza delle donne e l’intera qualità di vita delle nostre comunità”.