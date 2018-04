In via Emilia Centro la Fiaccolata per la Vita Nascente

Torna anche quest'anno la Fiaccolata per la Vita Nascente, che si terrà l'8 aprile in centro storico. La manifestazione nasce alcuni anni fa da un’idea della Comunità Papa Giovanni XXIII, ed è promossa da alcune decine di associazioni laicali del territorio, dal Rinnovamento nello Spirito Santo ai Focolarini, da Nuovi Orizzonti al Movimento per la Vita, al Forum delle Associazioni familiari, col supporto dell’Uifficio di Pastorale familaire dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, assieme alla Chiesa ortodossa romena ed a 5 chiese evangeliche locali.

"Tutti insieme pregheranno per chiedere che ogni bambino possa nascere e sia accolto nelle nostre famiglie e nella nostra società, anche nelle situazioni di difficoltà. Ognuno di questi piccoli ha un valore incredibile, è amato da Dio in modo straordinario, ha una missione unica da svolgere nel mondo - spiegano gli organizzatori - Eppure oggi tanti bambini e bambine sono privati del diritto alla vita, le loro mamme spesso sono spinte all’aborto da persone o circostanze esterne, e tante di loro dopo convivono con una ferita profonda".

Questo è sottolineato dalla frase riportata nel volantino di quest’anno: “Non vedo alcuna differenza tra la negazione dei diritti alle persone a causa del loro colore della pelle ed a causa della loro età o condizione di dipendenza”: ad affermarlo è Alveda King, nipote di Martin Luther King (il leader del Movimento per i Diritti Civili dei neri d’America, di cui ricorrono i 50 anni dalla morte), che è passata attraverso la dolorosa esperienza di due aborti, ed oggi è una dei leader pro-life degli Stati Uniti

Nel cammino si alterneranno letture, riflessioni, canti e testimonianze per aiutare i partecipanti ad entrare meglio in relazione con questi piccoli. Diverse saranno le autorità religiose presenti, a partire dall’Arcivescovo di Modena mons. Erio Castellucci, da sempre presente a questo memento, da mons. Tommaso Ghirelli Vescovo di Imola e dai rappresentanti territoriali delle Chiese non cattoliche. La partenza è prevista alle ore 18 da Largo Porta Bologna, in direzione di Piazza Grande dove si concluderà l'evento.