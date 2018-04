Sassuolo, Fiatona di San Rocco, al via la nona edizione

Si svolgerà sabato prossimo, 21 aprile con partenza alle 15,30 da via Rocca, la nona edizione della “Fiatona di San Giorgio”: la camminata non competitiva organizzata dal Gruppo Sportivo Totip Pippo Ansaloni con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

Tre saranno i percorsi a scelta dei partecipanti: 3 km, 4,5 km e 8 km.

Le iscrizioni, la quota di partecipazione è pari ad €1,5, saranno aperte il giorno stesso della gara, con il ritrovo fissato per le ore 14 in piazzale Avanzini, sino ad un quarto d’ora prima della partenza prevista per le ore 15,30.

Saranno premiate le prime trenta società con un minimo di 10 partecipanti e i plessi scolastici che parteciperanno con il maggior numero di iscritti.

A tutti sarà comunque garantito un premio in natura.