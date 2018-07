25° Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento a Nonantola

Spegne 25 candeline la Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento in programma dal 21 al 23 luglio 2018. Si tratta di un traguardo importante per Nonantola perché la manifestazione ogni anno rappresenta un momento gioioso di aggregazione per la comunità. La Fiera anche in questo 2018 è a portata di tutti i gusti grazie a spettacoli, mercatini, mostre e rappresentazioni, conferenze e momenti conviviali per gustare le prelibatezze culinarie dei ristoratori nonantolani.

Dopo le ultime grandi manifestazioni - Giro d’Italia Giovani, Festa della Musica e Pizza in Festa, solo per citarne alcune - realizzate grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale e associazioni, commercianti e volontari, aziende e privati cittadini, è giunto l’atteso momento della Fiera. “E’ un evento immancabile - sottolinea la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti - perché per il paese significa un appuntamento a cui siamo affezionati, giorni di comunità e festa di paese dove si può chiacchierare, passeggiare, ascoltare musica e naturalmente cenare assieme. Insomma un modo allegro per ritrovarsi e vivere in compagnia l’estate”

La Fiera, che nasce sotto l’insegna dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e diverse realtà del paese, prevede tre giorni ricchi di appuntamenti nel centro storico di Nonantola: i concerti della rassegna “Perlattiva” nel Giardino Perla Verde, un’area dedicata all’esposizione degli animali da cortile al “Parco della Pace”, tradizione che si protrae dal 1957, un’esposizione di trattori d’epoca e antichi mestieri e mercatini artistico - creativi in centro storico. Da segnalare, tra le tante iniziative, anche lo Spettacolo con i cavalli, domenica 22 luglio alle 18 al Parco della Pace. L’inaugurazione della Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento è prevista sabato 21 luglio alle 18 45 in via Marconi 11, davanti a Palazzo Comunale, alla presenza della Sindaca Federica Nannetti e di altre autorità.