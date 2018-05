Tradizione e novità, ecco la Fiera di Castelnuovo Rangone 2018

Musica, risate, sapori, solidarietà, cultura e molto altro ancora, per una settimana da vivere tutta d'un fiato: lunedì 21 maggio torna la centenaria “Fiera di Maggio” di Castelnuovo Rangone, che si concluderà lunedì 28 maggio con la tradizionale tavolata sotto le stelle.

Tra le novità di quest’anno spicca la rassegna di presentazioni di libri realizzata nel salotto culturale di Piazza Turati. La piazzetta ospiterà grandi autori e generi diversi - dal libro-inchiesta di Antonio Ferrari sul caso Moro fino ai poeti Bertoni, Rentocchini, Alperoli - per intercettare un pubblico di lettori appassionati vasto e trasversale.

I visitatori potranno perdersi tra le occasioni del mercato ambulante (via Matteotti, via IV Novembre, via Gaetano Ferrari, via Battisti e via Achille Ferrari), il mercato dei produttori agricoli e dell'artigianato fiorentino (piazza Bertoni), il mercato dell'arte e dell'ingegno (via Martiri della Libertà e Parco Giovane Holden), l'Officina Creativa (via Castello), l'Holistic Park (al Parco John Lennon, una delle novità di quest'anno), il mercato dei commercianti di Castelnuovo e Montale e degli espositori (via Eugenio Zanasi), gli stand delle associazioni (via Matteotti), il punto Informazioni della Fiera dove gustare il caffè solidale (via Matteotti).

IL PROGRAMMA

La Fiera verrà inaugurata lunedì 21 maggio dal tradizionale concerto di primavera. Dalle 21, nella chiesa di San Celestino, si esibiranno, Josè Antonio Domenè e Davide Burani (arpe), Marco Bronzi (primo violino), Ensemble d'Archi dei Salotti Musicali Parmensi.

Martedì 22 si apriranno le danze del palco di piazza Papa Giovanni XXIII con “Shrek - Il Musical” a cura di Paso Adelante. In piazza Gramsci si rinnova l’appuntamento con il torneo di briscola dedicato a Marco Venturelli. Nella stessa serata debutta il salotto letterario di piazza Turati, con la presentazione dei due romanzi “La goccia” e “La dama e il vento” di Rossella Fogliani, insieme all'autrice e all'attrice Franca Lovino

Mercoledì 23 maggio si vedrà l’apertura di molte delle Osterie gestite dai volontari. Sul palco la sfilata “E se diventasse uno stile di vita…”, con l’associazione Abito di Salomone che mette in mostra ’arte del “non buttare”, del riutilizzo, del ricreare con fantasia… Nella stessa serata, musica dal vivo in tante Osterie e taglio del nastro per “Una canzone per te“ la mostra organizzata dal Gruppo Fotografico l’Immagine nel Torrione di via Matteotti. In piazza Turati, alle 21.30, la presentazione di “Facciamo un giro”, di Matteo Azzani e Samantha Rossi, la coppia modenese che per un anno e mezzo ha deciso di rincorrere il sogno di una vita, quello di fare il giro del mondo.

Giovedì 24 maggio, a partire dalle 21, la piazza centrale di Castelnuovo si trasforma in una balera con l'Orchestra Spettacolo Luca Bergamini uno dei nomi più conosciuti nel settore della musica da ballo. Alle 21.30, in piazza Turati, Antonio Ferrari presenta “Il Segreto”, il romanzo verità sull'Italia dei giorni del rapimento Moro. Dialoga con l'autore Giuliano Albarano dell'Istituto Storico di Modena.

Venerdì 25 maggio un altro appuntamento musicale molto atteso: alla Fiera sbarcano gli Achtung Babies, la conosciutissima tribute band degli U2. Dopo il concerto si balla con il rock di Dj Passerotto. In piazza Turati, a partire dalle 21.30, Andrea De Carlo presenta il suo romanzo “Bianca Neve”; dialoga con l'autore Marcello “Targi” Parmeggiani.

Sabato 26 maggio, invece, la fiera apre i battenti già dal mattino e prosegue fino a tardi con Castelsuono: dopo il successo della scorsa edizione, continua il viaggio nella musica italiana dagli anni '60 agli anni 2000 passando attraverso le sue possibili interpretazioni. Con Riccardo & Anastasia duo, 5/4 Band ft. Simone Olivieri & Ilaria Gazzotti e una superband tutta Castelnovese per una serata speciale dedicata ai grandi classici italiani. Presenta Francesca Mercury, serata a cura dell'Associazione Rock 'n' Porck. Alle 17.30, in piazza Turati, Roberto Alperoli, Alberto Bertoni ed Emilio Rentocchini presentano “Come cani alla catena”: tre amici, tre poeti, uniti dal grande tema della memoria. L'accompagnamento musicale sarà affidato alla fisarmonica di Daniele Donadelli, al contrabbasso di Pablo Del Carlo e alla chitarra di Luigi Catuogno.

Anche domenica 27 maggio gli appuntamenti della Fiera, tra mercatini, mostre, esibizioni artistiche e sportive, si distribuiranno nell’arco di tutta la giornata. Gran finale affidato al comico Vito, accompagnato dal Duo Sconcerto, a partire dalle 21.30, sul palco di piazza Papa Giovanni XXIII. In piazza Turati, a partire dalle 16.30, letture e canzoni per bambini con “La congiura dei Cappuccetti” di Stefano Bordiglioni mentre alle 21 va in scena “La piazzetta dello Swing” con Lara Luppi, Marcello Pugliese e Fabio Tuminelli.

Lunedì 28 maggio tutto il paese si ritrova “A cena insieme”, l’enorme tavolata nel cuore di Castelnuovo per una serata conviviale dall’atmosfera unica che conclude ufficialmente la Fiera.