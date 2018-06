Balsamico e dintorni, a Spilamberto la 148ª Fiera di San Giovanni

L’appuntamento è a Spilamberto, nel cuore dell’Emilia e delle sue antiche tradizioni dove da giovedì 21 a domenica 24 giugno si svolgerà la Fiera di San Giovanni, l’evento più importante dell’anno per la deliziosa cittadina della provincia di Modena nelle “Terre dei Castelli”. La Fiera di San Giovanni accoglie migliaia di visitatori interessati all’esposizione dei prodotti dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria locale.

Come da tradizione, nel periodo della Fiera di San Giovanni, la Consorteria organizza il Palio dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena cui partecipano da sempre le acetaie famigliari del territorio. Quest’anno l’edizione del palio n. 52 si svolgerà nella giornata finale, domenica 24 giugno, alle 20, nella suggestiva cornice del Piazzale Rangoni.

Quest’anno cade anche il 40° anniversario dell’Ordine del Nocino Modenese: il Nocino è un antico liquore a base di noci immature che per tradizione vengono raccolte la notte del 24 giugno. L’Ordine è un'associazione fondata a Spilamberto nel 1978, che promuove e tutela questo prodotto tipico del territorio. Ricordiamo che ogni anno in occasione della festa di San Valentino a Spilamberto viene organizzato il Palio del Nocino, concorso che premia il migliore liquore di questo tipo.

Durante la Fiera di San Giovanni vengono festeggiati anche i prodotti tipici del territorio e l’attività delle numerose associazioni locali, impegnate ogni anno a valorizzare la manifestazione insieme al Comune di Spilamberto.

Una parte della Fiera di San Giovanni è inoltre dedicata al benessere animale nel bellissimo Parco della Rocca Rangoni. In programma anche spettacoli, gare sportive, mostre, mercatini, laboratori per bambini e punti ristoro per assaggiare la cucina tipica.