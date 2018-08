A Spezzano la 170° edizione della Fiera di San Rocco: gli anni passano, le tradizioni restano

Martedì 14 agosto 2018 inizia la Fiera di San Rocco a Spezzano, organizzata dall’Associazione Fiera di San Rocco e dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con Associazione Fiere e Concerti Leongatto, la 170° secondo i primi documenti d’archivio, la 23° dalla sua rinascita nel 1996.

Alle ore 18, di fronte alla Piazza Falcone e Borsellino, si fa aperitivo in compagnia dei Reb Hot Chili Peppers mentre alle ore 21, nella piazza, ad ingresso gratuito, prende avvio il 16° appuntamento di Andam a Vegg, sul tema ‘Feragàst a Spsàn’ (Ferragosto a Spezzano), con l’Oca di Cavola Silvia Razzoli, attrice dialettale; Gino Ginone Andreoli degli 8Mani, attore e musicista, il gruppo musicale composto da Marco Dieci, Massimo D’Andrea, Marco Mazzuccolo, la maestra di ballo Barbara Michelini, Giuliana Cuoghi.

‘Andam a vegg’ torna anche la sera del 15 agosto, sempre in Piazza Falcone e Borsellino, con la partecipazione di Giuliana Cuoghi, dell’attore dialettale Maurizio Marinelli, i musicisti Massimo D’Andrea, Roberto Zanni e Luigi Catuognio, Barbara Michelini, Gino Ginone Andreoli, Le serate sono condotte dal giornalista Luigi Giuliani e si concludono con un rinfresco.

Per Ferragosto e giovedì 16 agosto, giorno di Fiera, nel centro ci sono le bancarelle degli ambulanti, il cambio-scambio e gli hobbisti, i go-kart, la mostra fotografica ‘Sfumature d’Amore’, la mostra di foto ‘Come eravamo’, gli stand delle attività e delle associazioni.

Alle ore 19 di Ferragosto, alle ore 12 e alle ore 19 del 16, presso il punto di ristoro, gestito dal gruppo Alpini di Fiorano al Parco Di Vittorio, si mangia con polenta e menù alpino.

La giornata della Fiera inizia secondo tradizione con la Messa all’Oratorio San Rocco, presenti le autorità locali. Alle ore 21 al parco si esibisce l’orchestra Emilio e i Notturni, mentre in Piazza Falcone e Borsellino si fa musica con Radio Bruno per concludere la serata con i fuochi artificiali.

Nella giornata del 15 agosto sarà aperta Ca’ Rossa nella Riserva Regionale delle Salse di Nirano per accogliere i turisti, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. I sentieri della Riserva Naturale saranno sempre accessibili per escursioni e passeggiate in autonomia e tutti i visitatori potranno usufruire delle aree pic-nic di Ca' Rossa e Ca' Tassi.

Anche il Castello di Spezzano effettua un’apertura straordinaria dalle ore 15 alle ore 19 per accogliere gitanti e turisti, con due visite speciali gratuite senza prenotazione, alle ore 16.30 e alle ore 18.