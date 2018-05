Fiera della Gastronomia Montana: a Prignano prodotti tipici, mostre ed eventi musicali

A Prignano ritorna sabato 2 e domenica 3 giugno la Fiera della Gastronomia Montana, il tradizionale appuntamento gastronomico giunto alla 23^ edizione. Promossa dal Comune e dalla nuova Pro loco, la manifestazione prende il via sabato 2 giugno alle ore 15 con la presentazione nella sala consigliare di una delle novità di questa edizione: l'esposizione di macchine da scrivere storiche provenienti dal Museo della Macchina da scrivere di Milano; sarà possibile ammirare una selezione, con alcuni autentici gioielli, delle 1800 macchine da scrivere storiche, custodite nel museo milanese.

«La fiera – sottolinea il sindaco di Prignano Valter Canali – apre come ogni anno la stagione turistica coniugando un’offerta gastronomica all'insegna della tradizione e in programma all'insegna del divertimento per tutte le età», mentre Gianluca Manzani della nuova Pro loco ha evidenziato «lo sforzo organizzativo in collaborazione delle associazioni del territorio e la volontà di avviare diverse iniziativa di valorizzazione del territorio a partire dalla cura dei sentieri».

Dopo l'inaugurazione della fiera alle ore 16, il programma propone, alle 16,30, nella sala consiliare del Comune, il convegno “Fauna selvatica e territorio. Una corretta gestione”, con la partecipazione di Luciana Serri, consigliere regionale, Francesco Lamandini, presidente Atc Mo2, tecnici ed esperti del settore. Alle 19,30 al Parco della Pace apre lo stand gastronomico “I sapori dell’Appennino”, con tortelloni, carne alla griglia, gnocco fritto, crescentine, polenta e altre specialità gastronomiche locali, mentre alle 21,15, sempre al Parco della Pace, è previsto il concerto della cover band “88 Decibel", curato, come tutto il cartellone degli spettacoli, dall'Arci di Modena.

Domenica 3 giugno la fiera riaprirà, dalle 9 in via Mario Allegretti, con il mercato ambulante; alle 10, al centro civico, apre la mostra collettiva “Arte in Appennino”. Alle 15 lungo le vie del centro sono previste animazioni per bambini mentre, alle 16, al parco della Pace, torneranno i tradizionali concorsi gastronomici che premieranno il vino, il pane, l'aceto balsamico, il nocino e i salumi fatti in casa; presiede la giuria il sommelier Gigi Maletti. Alle 21,15, al Parco della Pace, la rassegna si conclude con il concerto della Compagnia musicale sassolese, diretta da Marco Dieci, dedicato alla musica di Pierangelo Bertoli.