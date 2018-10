A Concordia appuntamento con la tradizionale Fiera d'Ognissanti

Il primo novembre coincide con la tradizionale Fiera d’Ognissanti che ogni anno richiama a Concordia migliaia di visitatori per uno dei mercati straordinari più attrattivi dell’intera regione. Il format è quello consolidato che unisce ad un mercato ambulante di qualità, l’esposizione e la valorizzazione commerciale dei prodotti tipici locali quale valore aggiunto della Fiera di Concordia. Inoltre i visitatori troveranno esposizione di automobili, articoli per il giardinaggio e per la casa e tante altre proposte per un’offerta commerciale a 360 gradi, arricchita dalla presenza in fiera del volontariato locale che sarà concentrato in Piazza Roma. La Fiera d'Ognissanti si terrà con ogni condizione atmosferica.

L’area espositiva si estende lungo le vie del centro storico fino alla zona commerciale Concordia Nuova, trasformando Concordia in un grande mercato a cielo aperto che ospita oltre 200 operatori commerciali.

Il mercato aprirà dalla prima mattina, ma l’inaugurazione avverrà alle ore 10.30 in Piazza Roma con gli interventi del Sindaco Luca Prandini e dell’assessore regionale alla ricostruzione Palma Costi. La successiva visita agli stand del mercato sarà accompagnata dalla Filarmonica cittadina “Giustino Diazzi” e si concluderà con un rinfresco in Piazza Roma offerto dalla Proloco.

In occasione della Fiera d’Ognissanti sarà inaugurata in via Mazzini 55 la mostra con le immagini inviate per il concorso fotografico “Sguardo su Concordia” che vedrà la premiazione dei vincitori alle ore 15.00. Nello stesso spazio è allestita la mostra fotografica tutta al femminile “Io donna” che racconta i vari aspetti della vita della donna attraverso il filo conduttore delle mani. Entrambe le mostre fotografiche sono curate da Club fotografico “Fotografi Seriali”.

E non potevano mancare le giostre, che per la gioia dei più piccoli saranno attive nel parco fiera di via della Protezione Civile dal 31 ottobre al 4 novembre.

Ogni edizione della Fiera si caratterizza per la progressiva riconquista del centro storico e questo comporta inevitabilmente, ogni anno, la ricollocazione dei banchi del mercato e un nuovo percorso fieristico per superare i cantieri in corso. Si tratta un lavoro complesso e impegnativo che richiede la collaborazione di tutti gli operatori commerciali, a cui l’Amministrazione ha riconosciuto l’antico legame con Concordia disponendo, anche per l’edizione 2018, il blocco del costo del posteggio.